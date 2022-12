Governo: Cdm, anticipazioni somme a Calabria a titolo di finanziamento del servizio sanitario

Roma, 1 dic. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, alla luce del superamento della verifica degli adempimenti della Regione Calabria per l'anno 2018, ha deliberato l'autorizzazione all'anticipazione di somme in favore della Regione, a valere sulle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fino a tutto l'anno 2018 compreso, per un importo di 96,9 milioni di euro, fatte salve eventuali necessarie compensazioni". Si legge nella nota del Cdm.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA