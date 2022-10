Governo: Cesa, 'non siamo dilettanti, faremo presto'

Roma, 17 ott. “Non siamo dei dilettanti allo sbaraglio come vuole descriverci la sinistra. Il centrosinistra accetti di aver perso le elezioni e faccia una opposizione costruttiva. Il centrodestra darà in tempi rapidi un Governo autorevole al Paese. È il momento della responsabilità. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Gli italiani avranno risposte immediate sulla crisi energetica, sul lavoro e sulla pressione fiscale che sta mettendo a dura prova i bilanci delle aziende e delle famiglie”. Lo afferma Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc.

