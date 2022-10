Roma, 23 ott. L'incarico di advisor per l'energia al servizio di Palazzo Chigi "non è retribuito, lo faccio con spirito costruttivo" con la mission di "superare l'inverno vista l'emergenza che ci troviamo a fronteggiare". Lo spiega all'Adnkronos l'ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che resterà al lavoro per il governo.

