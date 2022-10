Governo: Cingolani, 'sarò advisor energia per P.Chigi, superare emergenza inverno'

Roma, 23 ott. "Non mi chiami più ministro, né consulente: sarò advisor per l'energia per Palazzo Chigi, a lavoro per superare l'inverno vista l'emergenza che ci troviamo a fronteggiare". Lo spiega all'Adnkronos l'ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che resterà al lavoro per il governo. Cingolani, dunque, sarà al lavoro per "mettere in sicurezza questo periodo". A chi gli domanda se a fine inverno il suo incarico cesserà, "be', io spero che l'emergenza finisca, così ho concordato", chiarisce.

