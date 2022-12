Governo: Ciriani, 'impegno Crosetto per Italia sarà più forte di prima'

Roma, 6 dic. “Solidarietà, vicinanza e sincero affetto a Guido Crosetto. Conosciamo tutti la sua determinazione ed il suo coraggio e non saranno certo le minacce e le parole vili di facinorosi, che per giunta si definiscono pacifisti, a farlo desistere. Il suo lavoro e il suo impegno per l'Italia proseguiranno più forti di prima”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, in merito al video andato in onda ieri sera a Quarta Repubblica in cui un militante pacifista giustificava una eventuale violenza fisica nei confronti del ministro della Difesa.

