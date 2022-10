Governo: compagno Meloni, 'non ci trasferiremo a P.Chigi, priorità proteggere nostra figlia'

Roma, 22 ott. Giorgia Meloni non 'traslocherà' negli appartamenti di Palazzo Chigi, di cui si appresta a prendere la guida. A dirlo all'Adnkronos è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni. "No no, assolutamente no - esclude categoricamente - Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia Ginevra: sarebbe controproducente, sarebbe fuorviante".

"La priorità per noi è tutelare lei - spiega ancora Gianbruno - farla crescere nella maniera più naturale possibile. Vogliamo che nostra figlia cresca in serenità, distante da realtà che marcherebbero la distanza con i suoi coetanei. Poi più andrà avanti con gli anni e più si renderà conto di avere una super mamma, ma anche una storia non consona a una bimba della sua età. Ora Ginevra è serena e quel che più conta, per me e Giorgia, è preservare questa sua serenità". (di Ileana Sciarra)

