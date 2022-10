Governo: Conte a Meloni, 'con lei corsa al riarmo, Crosetto alla Difesa ne è la prova'

Roma, 25 ott. "Lei ha indicato alla Difesa chi fino al giorno prima ha fatto gli interessi dell'industria bellica", prova "di una corso al riarmo che lei farà e sta facendo in continuità col governo precedente. Ma è una corsa che il M5S ha già arginato e continuerà a farlo fermamente". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni.

"Il conflitto russo-ucraino non può essere il pretesto per nuovi investimenti nell'industria bellica", investimenti che andrebbero fatti ad esempio "nell'istruzione, ma anche nella ricerca che lei non ha nominato".

