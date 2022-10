Roma, 25 ott. "Per me è la prima volta da questo lato dell'emiciclo. Presidente Meloni, si invertono i ruoli". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel suo esordio da parlamentare in Aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo.

