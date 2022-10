Governo: Conte a Meloni, 'tace su caro bollette e scostamento, piena continuità con Draghi'

Roma, 25 ott. "Presidente Meloni, in un'ora di intervento lei non ha speso una sola parola per darci una indicazione concreta sulle misure che intende adottare sul caro bollette, sul caro prezzi, che è la questione più urgente che abbiamo. Nulla di nulla. Non ci ha detto nulla sugli extraprofitti, sullo scostamento di bilancio: prima o poi dovremo decidere". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni.

"Il segnale più evidente della continuità con il governo Draghi è il ministero dell'economia a Giorgetti. Questo spiega l'opposizione morbida al governo uscente, non è che alla fine l'agenda Draghi la vuole scrivere lei?", chiede polemico l'ex premier diretto al neo presidente del Consiglio.

