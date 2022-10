Governo: Conte, 'è il più reazionario, ma per confronto M5S c'è'

Roma, 22 ott. "Oggi qualche giornale scrive che" quello capitanato da Giorgia Meloni "è il governo più identitario degli ultimi lustri. No, non è così. Questo è il governo più reazionario, quello più identitario è stato il Conte due". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea 'Verso il polo progressista' organizzata da Stefano Fassina. L'ex premier ribadisce che l'opposizone del M5S sarà "intransigente, senza sconti, ma non perché vogliamo provocare ostruzionismo: se ci sarà un confronto noi ci siamo, soprattutto davanti all'emergenza che stiamo vivendo".

