Governo: Cozzoli, 'cultura, sport e scuola pilastri, da Meloni straordinario riconoscimento'

Roma, 25 ott. - “Mettere insieme cultura, sport e scuola è un riconoscimento straordinario per lo sport di cui tutto il nostro mondo deve ringraziare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Così il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli commenta il discorso per la fiducia pronunciato stamattina alla Camera dal capo dell'esecutivo. "Il Presidente Meloni ha indicato, con pari dignità, tre pilastri formativi, soprattutto per i più giovani. Sta a noi, anche a Sport e Salute, diffondere sempre di più i valori dell'attività sportiva”, aggiunge Cozzoli in una nota.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA