Roma, 25 ott. "Io in conflitto d'interesse? Io in realtà ho lavorato per il governo e per il Paese anche in questi 8 anni servendo tutte le aziende italiane della difesa e dell'aerospazio". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Porta a Porta.

