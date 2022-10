Governo: Crosetto, 'Meloni disegna un orizzonte di 10 anni'

Roma, 26 ott "Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio che disegna un orizzonte di 10 anni con un discorso serio, di alto livello". Lo dice Guido Crosetto al 'Corriere della sera'.

Pubblicità

Conte ha già dichiarato che non voterà il prossimo invio di armi all'Ucraina, le dispiace? "Sarà un problema, sì, nel senso che su temi così importanti sarebbe meglio avere il Parlamento unito. Conte dovrà spiegare perché ha deciso di assumere una posizione diversa, visto che il M5S l'invio di armi lo ha votato", dice il ministro della Difesa.

Ha poi querelato, come aveva annunciato, chi la ritiene in conflitto di interessi per aver guidato l'Aiad? "Poiché il conflitto di interessi è una fattispecie giuridica precisa, e io non ho alcun conflitto d'interessi, lo farò giudicare dalla legge nei confronti di chiunque lo affermi. In primis Conte. Io sto facendo cose che nessuno prima di me ha mai fatto, mi sto privando di attività costruite in decenni che nulla hanno a che fare con la difesa, tipo i B&b", spiega Crosetto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA