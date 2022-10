Governo: Dalla Chiesa, 'a testa alta e insieme contro la mafia'

Roma, 25 ott. "Sono passata nei corridoi di Montecitorio e ho visto la mostra con Borsellino, Falcone, Pio La Torre, mio padre: la mostra si intitola 'a testa alta', credo che loro ci guardino e che le istituzioni debbano continuare ad andare a testa alta". Lo ha affermato Rita Dalla Chiesa, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e riferendosi alla mostra fotografica in corso alla Camera e alla parte dell'intervento della premier sulla lotta alla mafia.

"Quando lei ha parlato di mafia e di Falcone e di Borsellino e di tutti gli uomini che sono morti per quell'ideale di giustizia e di legalità tutti si sono alzati in piedi: deve essere questo lo spirito con cui dovremmo lavorare adesso, di condivisione -ha concluso Dalla Chiesa- non di ostilità, cerchiamo di venirci incontro tutti, perchè è importante in questo momento del Paese".

