Roma, 26 ott. "Nella replica in Senato Meloni ha parlato di rigassificatori citando Gioia Tauro, ma non Piombino. Mi auguro che sia solo un caso e non una sponda al suo sindaco che tanto si oppone". Così Nicola Danti di Iv su twitter.

