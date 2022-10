Governo: Della Vedova, 'maggioranza divisa su posti, unita contro diritti'

Roma, 16 ott. "Come previsto il passaggio dalla propaganda alla realtà restituisce il centro destra com'è, profondamente diviso. Oggi le divisioni sono sui posti, domani saranno sulle politiche, perché alla propaganda sovranista antieuropea dovrà sostituirsi quella razionalità che Meloni ha sempre ridicolizzato come ‘mainstream'. La propaganda della destra respinta con perdite, temo cercherà di sfogarsi sui diritti, cioè contro. E noi faremo opposizione in parlamento e fuori”. Così il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.

