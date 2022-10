Roma, 25 ott. "Non le voteremo la fiducia, penso che il cambiamento che vuole portare avanti, non è il cambiamento che piace a me, non è il mio cambiamento. Faremo opposizione seria, rigorosa, europeista, liberale e liberista". Lo ha affermato Benedetto Della Vedova, di Più Europa, nella sua dichiarazione di voto alla Camera.

