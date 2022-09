Governo: Donzelli (Fdi), 'presto per ministri, più probabile Salvini di me'

Roma, 28 set. “Non mi permetterei mai di parlare ora di lista di ministri per rispetto istituzionale. Giorgia Meloni non ha ancora ricevuto alcun incarico”. Così Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital.

Pubblicità

“Un ministro del Pnrr? Non mi sono posto il problema - risponde l'esponente di Fdi - In Italia c'è la tentazione di fare un ministero ogni volta che c'è un nuovo tema. Si devono semplicemente portare avanti i progetti e adeguare il Pnrr ai mutati cambiamenti internazionali”.

Sulla possibilità che diventi ministro, Donzelli risponde: “Un ministero per me o per Salvini? Più probabile per Salvini che per Donzelli. Non so quale ministero, non se ne può parlare oggi. Posso parlare di me, quello che faccio mi piace mi viene benino e spero di continuare a farlo. Poi tutto quello che decide Giorgia Meloni andrà bene, anche fare il militante semplice”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA