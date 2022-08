Roma, 24 ago. Le parole sul futuro che ci attende devono "essere di verità e di speranza. Non bisogna tacere le difficoltà che abbiamo di fronte, ma non è nemmeno onesto descriverle come calamità che ci trovano inerti. Voi, noi tutti, supereremo le difficoltà, supereremo questi ostacoli. La fiducia nel futuro sarà la nostra forza". Con questo messaggio di speranza, il premier Mario Draghi ha chiuso il suo intervento al Meeting di Rimini.

