Governo: Fini, 'in coalizione e alla vigilia di regionali fibrillazioni inevitabili'

Roma, 15 gen. "Qualche scoglio nella navigazione c'è, le fibrillazioni in un Governo di coalizione sono inevitabili, anche perché siamo alla vigilia di un turno elettorale amministrativo che coinvolge Lazio e Lombardia. È un test politico, Lega e Forza Italia hanno bisogno di alzare una bandiera, di far vedere ai rispettivi elettori ci siamo. Il tema delle accise era un'occasione da cogliere, poi anche Forza Italia ha capito che impiegare dieci miliardi per mantenere lo sconto che aveva fatto Draghi era un lusso che l'Italia non si poteva permettere Alla fine stanno evaporando anche le effervescenze". Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

