Roma, 15 gen. Citare da parte di Giorgia Meloni la frase 'o si fa l'Italia o si muore' è stato "un riferimento per far capire stiamo facendo una gara seria, importante, cerchiamo di fare del nostro meglio". Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre.

