Roma, 15 ott. Fuori Forza Italia e dentro il Terzo Polo? "Lo escludo. Il percorso di Meloni è stato sempre coerente, Fdi non ha mai fatto parte di governi non eletti quindi l'unico governo possibile è quello della coalizione di centrodestra, non ci sono altre maggioranze possibili". Così Raffaele Fitto a SkyTg24 Live In.

