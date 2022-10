Roma, 15 ott. "La parole di Meloni sono chiare e pesanti ma sono molto fiducioso e convinto che prevarrà il senso di responsabilità. Le elezioni hanno consegnato a Meloni la guida della coalizione. Siamo in una fase di rodaggio, supereremo le difficoltà iniziali. Forza Italia ha votato in modo compatto Fontana e quindi un passo avanti c'è stato". Così Raffaele Fitto a SkyTg24 Live in.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA