Governo: Garofoli ringrazia amministrazioni, 'ritmi serrati, in 19 mesi 174 misure' (2)

"Ci siamo trovati al Governo di un Paese che, in questi circa 19 mesi, è stato attraversato da emergenze e crisi terribilmente gravi - ha ricordato Garofoli -. Nel febbraio del 2021 era ancora severissima la crisi pandemica e lo erano i conseguenti effetti sociali ed economici. All'inizio del 2022, quando il Paese aveva ripreso a correre, vi è stata la guerra in Ucraina che ha profondamente mutato il quadro geopolitico, ma anche le condizioni sociali ed economiche del Paese. Queste due crisi hanno imposto un lavoro serrato, con l'assillo quotidiano di noi tutti di dare un contributo perché potesse riavviarsi nel 2021 il percorso di crescita e benessere".

"A tutto questo si è aggiunto l'impegno inedito legato al PNRR - ha inoltre ricordato -, alla necessità di definirne i contenuti, organizzarne la governance, metterne a punto le regole, iniziare ad attuarlo, con le sue riforme, le sue linee progettuali, i suoi target e milestone semestrali. Sapendo di avere la responsabilità di maneggiare un'occasione storica per il Paese, per attenuare le diseguaglianze e i divari di ogni tipo che lo affliggono, per migliorare pezzi importanti del sistema sociale, sanitario, educativo, produttivo".

"Tutto ciò ha imposto non solo uno sforzo enorme alle Amministrazioni dello Stato, ma ha anche reso necessario definire nuovi approcci all'azione di governo, nuove modalità operative, nuove tecniche organizzative, utili tra l'altro ad assicurare una regia e un coordinamento serrati". Da qui, il ringraziamento alle amministrazioni di Stato "per il contributo disinteressato che avete dato al governo e quindi al Paese, con una dedizione e una responsabilità che ho avuto modo di constatare personalmente".

