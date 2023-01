Governo: Gelmini, 'rincari effetto misure Meloni, italiani pagano il conto'

Roma, 3 gen. “I primi effetti concreti delle misure economiche del governo Meloni iniziano a farsi sentire. Secondo il Codacons a causa dei rincari ogni famiglia pagherà 2.435 euro in più. Meloni, Salvini e alleati hanno parlato per settimane di Pos, come se il primo pensiero al mattino degli italiani fosse pagare il caffè al bar con bancomat o contanti, ma ora viene il bello. Prezzi alle stelle per tabacchi, bollette, alimentari, e la stangata più grave sarà quella sui trasporti: dagli aumenti di gasolio e benzina per il mancato rinnovo del taglio delle accise, a quelli dei pedaggi autostradali e dei biglietti di bus in alcune città, come Milano, Roma e Napoli. L'anno inizia male. Dopo i pasticci sulla manovra, il conto salato lo pagano gli italiani”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

