Governo: La Russa, ‘imparato su nostra pelle valore libertà'

Roma, 25 ott. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "viene da una storia precisa, che, ha tenuto a sottolineare, si è sempre mossa nell'alveo della democrazia e della libertà. A me è piaciuto il passaggio quando parla della libertà che ha imparato nella sua militanza giovanile, perchè mi ci sono ritrovato, ancora più di lei". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Quando si parla di libertà, certamente tutti la amiamo, ma sicuramente -ha puntualizzato la seconda carica dello Stato- chi è della mia parte politica ha vissuto sulla propria pelle, negli anni meno belli della storia italiana in termini di libertà o di violenza, il tentativo di discriminazione e di limitazione della nostra libertà: non puoi entrare a scuola, non puoi andare all'università, anche in Parlamento quando parlava qualcuno della destra c'era chi usciva. Quindi abbiamo imparato non voglio dire più degli altri, ma sicuramente non meno di nessun altro sulla nostra pelle il valore della libertà".

"Per questo -ha concluso La Russa- quando parlano di libertà mi vien da ridere: chi più di noi può difendere un qualcosa per cui abbiamo dovuto lottare perchè fosse affermata e consentita a tutti, a noi per primi?" E Meloni "lo ha accennato in pratica questo", ma "non è una rivincita, ha detto un cerchio che si chiude".

