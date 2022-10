Roma, 27 ott. "Le donne hanno più difficoltà a emergere ma una donna che ha qualità va favorita ed ha diritto di esprimersi. E questo è sempre stato così per la destra. Piuttosto che le quote rosa... Giorgia Meloni quello che ha conquistato, lo ha conquistato perche è brava e a destra le è stato riconosciuto. Questo non sempre avviene a sinistra". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.

