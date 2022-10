Governo: La Russa, ‘Meloni chiara e rispettosa con opposizioni'

Roma, 25 Il discorso del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "mi è piaciuto moltissimo, anche per il rispetto con cui si è mossa nei confronti non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione e nel rispetto per la chiarezza. Mi pare che non ha fatto ammuina come diceva l'esercito napoletano". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Le cose che doveva dire le ha dette -ha aggiunto- pur con un tono e un taglio di assoluto rispetto verso le opposizioni parlamentari e anche nella società".

