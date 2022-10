Roma, 18 ott. "Il ruolo che svolgono i capogruppo non è minimamente minore rispetto a quello dei colleghi di governo. Personalmente nel 2001 scelsi di fare il capogruppo anche se mi proposero di fare il ministro. Perché per uno che fa politica non è vero che vale di più un ministro, perlomeno sono pari". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai cronisti.

