Governo: La Russa, 'solidarietà a Crosetto, pericolosa escalation minacce'

Roma, 6 dic. "Esprimo ferma condanna per le vergognose frasi rivolte al ministro della Difesa Guido Crosetto e riportate da un servizio andato in onda ieri sera nel programma Quarta Repubblica. Da mesi assistiamo ad una pericolosa escalation di minacce e violenza che fanno tornare alla mente anni bui già vissuti dalla nostra Nazione. Condannare ‘senza se e senza ma' questi episodi è un dovere di tutti. All'amico Guido la mia sincera solidarietà”. Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA