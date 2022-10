Roma, 28 ott. "Questo percorso è un percorso che ci vedrà sorridenti, se saremo efficaci nel parallelo lavoro di opposizione. Io sono convinto che lo saremo. E' vero che questo è un governo che nasce da un successo elettorale e quindi ha una forza in più, ma i primi passi di questo governo mi lasciano intendere che lo spazio politico per noi sarà enorme". Così Enrico Letta nella replica in Direzione Pd.

