Roma, 18 ott. "Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell'Italia verso una posizione di sempre maggiore ambiguità nei confronti della #Russia. #Berlusconi #Fontana #FreeUkraine". Così Enrico Letta su twitter.

