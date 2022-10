Roma, 18 ott "Molti deputati andranno al governo, questo darà spazi numerici per noi. Hanno parlamentari che non vengono mai, qualcuno si è visto per la prima e unica volta alla Camera per l'elezione del presidente. Anche la Camera è un luogo nel quale è possibile rovesciare la maggioranza". Lo ha detto Enrico Letta ai deputati del Pd.

