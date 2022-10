Governo: Letta, 'siamo su montagne russe, centrodestra privo di sostanza politica'

Roma, 18 ott "E' un momento importate di questa legislatura. Ci troviamo in un momento molto particolare della vita del nostro Paese e di questa legislatura, cominciata sulle montagne russe sotto tutti i punti di vista". Lo ha detto Enrico Letta all'assemblea dei senatori del Pd.

Pubblicità

"Da quando si è votato, non c'è stato neanche un giorno di tranquillità. L'impressione è che questa legislatura sia segnata da una instabilità continua -ha spiegato il segretario dem-. E' evidente che tutto questo è figlio di una situazione politico-elettorale che noi abbiamo denunciato già in campagna elettorale: un accordo elettorale da parte dei partiti di centrodestra, per sfruttare gli effetti della legge elettorale, ma privo di sostanza politica".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA