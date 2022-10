Governo: Letta, 'sta nascendo con profonda debolezza politica'

Roma, 6 ott "Chi aveva immaginato una infinita luna di miele per la Meloni e la destra non ha colto fino in fondo quello che sta accadendo, il deterioramento del quadro economico e sociale, la recessione che aspetta il Paese, le paure e le preoccupazioni che necessitano tutt'altro che un governo di profonda debolezza politica che sembra fare capolino". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Per il governo fanno più notizia i no che riceve piuttosto che le liste di attesa e la ressa per entrare. Questo è già indicativo, un governo che riceve dei no così significativi dimostra di per sé la sua difficoltà", ha spiegato il segretario del Pd.

