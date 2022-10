Governo: Letta, 'uniti e risultati arriveranno, maggioranza si sfalderà'

Roma, 12 ott. "Noi saremo efficaci se saremo vincenti in questo lavoro di opposizione. In passato, nelle mie due esperienze di opposizione, entrambe le legislature sono terminate con un fallimento della maggioranza contro la quale ci opponevamo. All'inizio le soddisfazioni saranno scarse, lo dico perché è bene che su questo siamo fin dall'inizio preparati". Così Enrico Letta all'assemblea degli eletti Pd.

"Siamo minoranza, tendenzialmente perderemo tutti i voti che faremo e le nostre proposte saranno rigettate. Questo lo dico perché è molto importante che entriamo subito nella mentalità di chi lavora per un risultato nel medio termine. Non fermiamoci a immaginare risultati immediati, i grandi risultati ci saranno, se saremo uniti e costruiremo bene il nostro percorso di opposizione".

"E allora i risultati arriveranno perché la maggioranza si sfalderà, il racconto della maggioranza di sfalderà, dovranno fare i conti con la realtà. Questa sfasatura deve trovarci pronti, ma dovremo farci trovare pronti al momento opportuno. C'è una tendenza a fare bene le cose solo per soddisfazioni immediate, ma l'opposizione non è così, dovremo lavorare con forza e in maniera regolare a lungo per poi avere dei risultati efficaci".

