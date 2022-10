Governo: Lollobrigida, 'ci sono state incomprensioni, ora siamo in dirittura finale'

Roma, 18 ott "Ci sono state incomprensioni, è chiaro. Ma sono appunto superabili: anche stavolta, gli avvoltoi che stavano girando attorno hanno dovuto cambiare preda". Lo dice Francesco Lollobrigida, a 'Repubblica', parlando dell'incontro Meloni-Berlusconi.

Pubblicità

"Ci saranno altri incontri immagino, non credo fra i leader almeno non prima che il capo dello Stato aprirà le consultazioni, dove andranno tutti insieme. Ma sì, siamo in dirittura finale", spiega l'esponente di FdI.

Del governo, Lollobrigida dice: "Io credo che ci sia il 99,99% di possibilità che nasca, entro l'inizio della prossima settimana. Se mai non ci fosse, ci sembrerebbe giusto tornare davanti ai cittadini e chiedere loro conferma del proprio voto. Per noi, o per le altre forze politiche".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA