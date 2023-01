Governo: Lollobrigida, 'no tensioni in maggioranza, confronto continuo'

Milano, 14 gen. "Non ci sono tensioni particolari in maggioranza. È ovvio che questo governo ha dovuto affrontare assieme al Parlamento una fase che, per la prima volta nella storia repubblicana, ha visto il voto durante l'estate e quindi abbiamo dovuto accelerare tanti processi. Adesso la maggioranza farà il punto, c'è un programma alla base delle nostre scelte, c'è un confronto continuo e ovviamente deve esserci un coordinamento appropriato tra le forze politiche di maggioranza per rispettare gli impegni assunti con i cittadini". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell'evento di presentazione dei candidati di Fdi alle prossime elezioni in Lombardia.

"Prendo sempre per ottimo quello che dicono i nostri alleati, ieri ho letto con chiarezza le posizioni delle persone che rappresentano istituzionalmente quel partito (Forza Italia, ndr) e mi sembrano tutte indicare la volontà di lavorare e collaborare e di essere coesi perché l'obiettivo non può essere quello di rafforzare l'uno o l'altro partito ma quello di rafforzare questa nostra grande nazione" conclude.

