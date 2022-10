Governo: Lollobrigida, 'Salvini? Bene le proposte ma conta il programma comune'

Roma, 25 ott. La Lega insiste sulle sue proposte? "È legittimo fare proposte e ragionare poi insieme sulla fattibilità e sui tempi. Certamente quelle scritte nel programma comune sono priorità". Lo dice Francesco Lollobrigida alla 'Stampa'.

Salvini dice anche che si farà il ponte sullo Stretto, è un impegno del governo? "Speriamo di riuscire a raggiungere tutti gli obbiettivi del programma nei prossimi 5 anni. Compatibilmente con le tante emergenze che dobbiamo affrontare", spiega il ministro della Sovranità alimentare che poi aggiunge: "C'è totale armonia tra noi. Non entro nelle questioni interne dei partiti. Io alle chiacchiere preferisco i fatti. E qui già se n'è prodotto uno. Domenica nel primo Consiglio dei ministri tutti gli interventi si sono concentrati su questo: procedere uniti, lavorare avendo in mente solo l'Italia e provare a stupire chi ci guarda con ostilità e pregiudizio".

Lollobrigida, tra le altre cose, parla del rapporto con Draghi: "Noi siamo un governo di discontinuità. Ciò non vuol dire buttare all'aria ciò che di buono è stato fatto; non abbiamo mai avuto preclusioni ideologiche. Esistono questioni di carattere nazionale e non ci tiriamo indietro. Quando Cingolani era ministro ha visto che abbiamo collaborato con lui senza chiedere in cambio posti nei consigli d'amministrazione".

