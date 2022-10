Governo: Lupi, 'centrodestra unito, responsabile e competente'

Roma, 12 ott. "La storia dimostra che il Centrodestra, quando è stato chiamato a governare, lo ha sempre fatto con competenza, unità e responsabilità. Domani si insediano le Camere ed a breve si formerà il nuovo governo, che dovrà agire immediatamente, a partire dal decreto Aiuti Ter per sostenere famiglie e imprese e contrastare il caro-bollette. Siamo pronti ad affrontare la sfida che ci attende. Ognuno darà il proprio contributo per governare uniti, valorizzando tutte le competenze e le esperienze, partendo dai grandi temi da affrontare e non dai nomi”. Così il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

