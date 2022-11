Governo: Meloni a Anci, 'no a paura firma, interverremo'

Roma, 24 nov. "Penso sia arrivato il momento di affrontare il tema della responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali: bisogna definire meglio, a partire dall'abuso d'uffici,o le norme penali per i pubblici amministratori che oggi hanno un perimetro così elastico da lasciare spazio ad interpretazioni troppo discrezionali". Questo rende "le scelte rischiose, con la conseguenze della 'paura della firma' che inchioda la Nazione. Non possiamo lasciare in balia gli amministratori. Ve lo annuncio: il governo interverrà". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso a Bergamo.

