Governo: Meloni a Cucchi, 'condizioni di vita migliori in carcere ma certezza pena'

Roma, 26 ott. "A Ilaria Cucchi dico che vengo dall'associazionismo, è un mondo che io conosco. Ieri io ho citato i 71 suicidi in carcere proprio perché non va e" il sistema carcerario "va cambiato, anche se poi io e lei non siamo d'accordo su come. Io non sono d'accordo sulla depenalizzazione", perché la "certezza del diritto passa anche dalla certezza della pena, certo anche dalla rieducazione del condannato". Così il premier Giorgia Meloni in Aula al Senato per la replica.

Il presidente del Consiglio cita Liliana Segre, "se dobbiamo saper scegliere il giusto - chiede - come si fa se chi ha sbagliato non paga mai? Io credo la responsabilità stia in questo" e che il problema delle carceri vada affrontato "ampliando gli spazi e creando condizioni di vita migliori".

