Governo: Meloni, 'a opposizioni chiedo coraggio e lealtà, valutate provvedimenti nel merito'

Roma, 26 ott. "Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione molto franca, non gliele abbiamo mandate a dire e mi aspetto che l'opposizione faccia altrettanto". Così la premier Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Al tempo del taglio del numero dei parlamentari "un esponente dei 5 Stelle -racconta- mi chiamò e mi disse che, visto che stavamo facendo passare quel provvedimento, cosa ci aspettavamo in cambio. Io dissi: 'Niente'. E' accaduto per quella norma, è accaduto sull'assegno unico, è accaduto quando eravamo d'accordo. E' questo coraggio e questa lealtà che posso chiedere all'opposizione, non di risparmiarmi critiche. Non me lo aspetto. Ma vorrei si valutassero i provvedimenti nel merito, senza fare dibattiti ideologici. Questo è un tempo in cui i posizionamenti pregiudiziali possono farci perdere qualche occasione".

