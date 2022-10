Governo: Meloni alla Camera, 'sempre emozione e rispetto, ancora di più oggi da premier'

Roma, 25 ott. "Io sono intervenuta molte volte in quest'Aula, come deputato, come ministro, come vicepresidente della Camera, eppure la solennità è tale che mai sono riuscita a intervenire senza provare un sentimento di emozione e profondo rispetto. A maggior ragione oggi che intervengo in qualità di Presidente del Consiglio per chiedervi di esprimere la fiducia su un governo da me guidato. E' una grande responsabilità per chi deve ottenerla e meritarsela, e voglio ringraziare sin da ora chi vuole concederla ma anche chi deciderà di negarla. E' un momento fondamentale della nostra democrazia a cui mai dobbiamo assuefarci". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per la fiducia.

