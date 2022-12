Governo: Meloni assente a conferenza stampa per funerali vittima strage Fidene

Roma, 16 dic. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non prenderà parte alla conferenza stampa con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano -al via tra poco- per raggiungere Civitavecchia, dove alle 15 si terranno i funerali di Nicoletta Golisano, l'amica di Meloni tra le vittime della strage di domenica scorsa a Fidene, il quartiere alla periferia di Roma dove domenica scorsa un uomo, il 57enne Claudio Campiti, ha fatto fuoco durante una riunione di condominio uccidendo 4 donne.

