Governo: Meloni, 'chi parla di vigilanza manca di rispetto a paese'

Roma, 25 ott. "Negli ultimi giorni in parecchi hanno detto di voler vigilare sul nostro paese, direi che possono spendere meglio il loro tempo. In quest'aula ci sono valide e battagliere forze di opposizione in grado far sentire la loro voce senza soccorso esterno, mi auguro". Chi sostiene di voler vigilare sull'Italia "manca di rispetto non a me o al mio governo ma al popolo italiano, che non ha lezioni da prendere da nessuno". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per la fiducia.

