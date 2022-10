Governo: Meloni, 'con me non accadrà che si voti su cose nemmeno lette'

Roma, 25 ott. Sul Pnrr "ci siamo astenuti in quest'Aula perché le 370 pagine di relazione che impegnavano 250 miliardi di euro arrivavano a un'ora dalla discussione, e noi eravamo troppo responsabili per votarle senza averle nemmeno letto. Ma questo serva anche per garantirvi che con questo governo non accadrà: non vi chiederemo mai di votare cose che non avete letto, al Parlamento vedrà riconosciuto il suo ruolo". Lo rivendica la premier Giorgia Meloni, nella replica in Aula alla Camera.

