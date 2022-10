Governo: Meloni, 'conosco impegno giovanile, avrò simpatia di chi in piazza ci contesterà'

Roma, 25 ott. "Penso di conoscere abbastanza bene l'universo dell'impegno giovanile, una palestra di vita meravigliosa, indipendentemente dalle idee politiche che si sceglie di promuovere e confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche del nostro Governo. Voglio dire a questi ragazzi una frase di Steve Jobs che diceva 'siate affamati, siate folli'. Vorrei aggiungere anche siate liberi, perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera.

