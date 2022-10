Governo: Meloni, 'farò quello che va fatto, a costo di non essere rieletta'

Roma, 25 ott. "Ci è stato chiesto come intendiamo tranquillizzare gli investitori a fronte di un debito al 145% del Pil, secondo in Europa soltanto a quello della Grecia. Mi sento di dire che se questo Governo riuscirà a fare ciò che ha in mente, scommettere sull'Italia potrebbe essere non solo un investimento sicuro, ma forse perfino un affare. Perché l'orizzonte al quale vogliamo guardare non è il prossimo anno o la prossima scadenza elettorale, quello che ci interessa è come sarà l'Italia tra dieci anni. Io sono pronta a fare quello che va fatto, a costo di non essere compresa, a costo persino di non essere rieletta, per essere certo di aver reso con il mio e il nostro lavoro il futuro di questa Nazione più agevole". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera.

"La strada per ridurre il debito non è la cieca austerità imposta negli anni passati e non sono neppure gli avventurismi finanziari più o meno creativi. La strada maestra, l'unica possibile, è la crescita economica, duratura e strutturale".

