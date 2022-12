Roma, 29 dic. "Fisco, burocrazia, giustizia. Io non lavoro sul micro provvedimento ma per costruire un sistema che dica non voglio disturbare chi vuole lavorare, chi crea ricchezza. Deve passare una idea depressiva in Italia, stai a casa sul divano, a mettiti in gioco e verrai premiato, avrai un rapporto diverso con lo Stato che farà di tutto per darti una mano". Lo ha detto Giorgia Meloni.

